本土疫情持續升溫，不少網友曝身邊一堆人確診。一名女網友分享，時隔1年二度確診，症狀就是喉嚨痛，但第二次確診比第一次更有經驗，這次每天狂灌4大罐礦泉水，結果才確診3天就好超多，幾乎感覺不出來自己確診，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，時隔1年再度確診，第一次確診喉嚨超痛，幾乎是生不如死，喝水痛、睡覺痛、醒來也痛，而且她因為劇痛而不太敢喝水，每喝一口根本就是要人命，只能乖乖吃藥，足足痛了6天才等到陽轉陰。

女網友指出，第二次確診比第一次有經驗多了，當喉嚨開始癢癢的，雖然第一次快篩是陰性，讓她懷疑只是感冒或扁條腺發炎，吃了感冒藥後，隔天起床喉嚨開始痛痛的，下班回家再篩果然就陽性，但她很慶幸自己這幾天都狂灌水，每天至少喝4大罐的礦泉水，喉嚨不舒服就吃喉糖，不得不說這樣真的很有用。

女網友表示，確診第三天的時候，她的喉嚨就已經好了許多，幾乎不會痛，正常吃東西也完全沒有問題，如果她不說，基本上看不出來確診，建議大家若意外確診，記得要多喝水。

貼文引起網友討論，不少人留言大讚喝水和喉糖真的超有用，「喝水真的超有效，第一次確診喉嚨痛到不能吞口水，逼自己喝，結果水喝夠了喉嚨馬上獲得改善」、「這輩子沒那麼感激過喉糖，吃下去簡直仙丹」、「確診喉嚨真的很乾，也是狂灌一堆水」、「喝蜂蜜水也超級有用」。