民進黨立委陳歐珀捲入im.B案，黯然退選立委，國民黨趁勢徵召宜蘭縣議員黃琤婷參選2024宜蘭縣立委，她今與國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨文傳會副主委林家興一同召開記者會，痛斥民進黨「全黨瞎挺一人」，要綠營不要以為讓陳退選就能止血停損。林家興亦呼籲，2024是一場誠信對抗詐騙的選擇，相信台灣人民會團結下架最大的詐騙集團「民主詐騙黨」。

國民黨今召開「im.B詐騙風暴擴大 民進黨自承詐騙黨？」記者會，國民黨強調，imB集團的詐騙風暴越演越烈，不只讓宜蘭綠營立委退選，恐怕會演變成讓整個民進黨都一起請罪下台的巨大風暴，民進黨別以為可以止血、止損、斷尾求生，現在對民進黨的檢驗才要開始。

凌濤指出，imB詐騙集團涉及綠營官員的層級不斷提高，民進黨總統候選人賴清德所帶領的團隊簡直是「信lie集團」。除了行政院副院長鄭文燦出席詐騙集團主嫌女友張淑芬的春酒餐會，近年鄭文燦在桃園縱容詐騙集團，包括在青埔的求職詐騙、在八德縱容郭哲敏詐騙集團炒農地，這一次imB的6家關係企業，更是統統涉及桃園。

凌濤表示，包括川晟生物科技、川晟投資公司、川晟建設、台灣金隆科技都設在桃園區的中正路大樓中；信錸開發公司則藏身在桃園火車站前復興路某大樓；金隆礦業則是在鄭文燦甫上任桃園市長的兩年，在2016年的7月20日由桃園市政府核准在中正路的某大樓設立，「鄭文燦口口聲聲說不認識詐騙集團，但為何詐騙集團都跟你有關係？」

凌濤強調，這些詐騙集團這6年如何在桃園市內成立總部？鄭文燦有沒有下任何指導棋？這6家公司有沒有跟桃園市政府做生意？鄭文燦必須出面說清楚。

而黃琤婷也質疑，陳歐珀的退選是止血、逃避還是自認詐欺？宜蘭堂堂民主聖地被民進黨變成「詐騙天堂」，陳歐珀長期接受imB詐騙集團的供養，提供座車、服務處，現在卻喊出「為了捍衛清白要退選」，對比前幾日的理直氣壯態度，不就應該要選到底，是非可以這樣顛倒嗎？

黃琤婷指出，陳歐珀21日深夜突襲宣布退選，對比先前民進黨立委陳亭妃表示「相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關」；立委鄭運鵬說「相信陳歐珀對自身操守有信心」；立委許智傑更說「陳歐珀也是被詐騙的人之一，他應該不知道這家公司在做詐騙」，這些民進黨立委瞎挺陳歐珀，先前林智堅的論文抄襲，民進黨已經全黨瞎挺一人，如今還學不會教訓。

黃琤婷表示，當國人被詐騙集團騙到傾家蕩產時，陳歐珀卻是被詐騙集團騙到有車有房？請民進黨不要再把國人當傻子、挑戰大家的智商，更不要以為讓陳歐珀退選就可以止血停損，民進黨口口聲聲說要打詐，民進黨主席賴清德聲稱要解決「黑金槍毒」問題，結果自己提名的候選人卻與詐團往來密切，應負起責任，向全國人民道歉。

林家興指出，當被詐騙集團騙走血汗錢的基層民眾在痛苦掙扎時，執政的民進黨高層卻與詐騙集團同桌共餐、把酒言歡。從在地的議員薛呈懿、到民進黨立委劉建國、陳歐珀，到前總統府秘書長陳唐山，甚至現在扯出前立法院長蘇嘉全、前警政署長陳家欽，與詐騙集團熟識、互動，部分人甚至有財務與資源往來，請問貪腐、詐騙是不是民進黨的DNA？

林家興強調，陳歐珀原本自稱清白，結果不到兩天倉促退選，是自己承認與詐騙集團關係匪淺？還是民進黨擔憂有更多未爆彈，因此要止血切割？但很多事不能就這樣算了，國民黨為了民眾發聲，絕對不會就這樣算了。因此要嚴正質問賴清德，曾說一定要解決「黑金槍毒」問題，為何刻意忽略「詐騙」？是否民進黨自己就是最大的詐騙集團？

林家興進一步質問，賴清德提名的陳歐珀與詐騙集團關係匪淺，請問是事前「識人不明」，還是事後「沈默切割」？民進黨的學倫條款、排黑條款等等審核機制，是不是依然漏洞百出？而陳歐珀宣稱退選護清白，請問賴清德敢不敢為陳歐珀清白背書？

林家興呼籲，賴清德主席不要再神隱沈默，面對一個親自提名卻詐騙退選的立委，黨內黨外都在看賴主席的領導夠不夠格。台灣民眾也會看到，2024將是一場誠信對抗詐騙的選擇，相信台灣人民有智慧，會共同團結一起下架最大的詐騙集團「民主詐騙黨」。