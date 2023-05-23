貝里斯籍21歲柯姓大學生遺失的安全帽，是他剛到台灣就讀大學時，班上的台灣同學集體合送的紀念品。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

來台就讀的貝里斯籍21歲柯姓大學生，2年前剛到台灣唸書時，班上同學合送他1頂安全帽，讓他十分珍視。沒想到，日前與同學騎機車到台南市區遊玩，掛在車上的這項安全帽竟然被竊，讓他傷心不已。員警循線找到涉嫌行竊的侯姓男子，對方供稱已隨手丟棄空地，經警方鍥而不捨地追查，昨天下午終於在中西區某工地尋獲。柯男對遺失長達23天的安全帽還能找回，大呼「奇跡」，還說簡直是「不可能的任務」。

警方調查，4月29日晚上8時許，柯男與同學騎乘機車到市區遊玩，並將機車停放在中西區民生路二段某巷口，直到深夜遊玩結束準備離去時，卻發現掛放機車上的安全帽不翼而飛，急忙報警處理。

警二分局海安派出所警員王育彬受理後，經調閱周邊民宅監視器展開調查，發現是住在鄰近的38歲侯姓男子，因貪圖一時方便隨手竊取使用；經通知對方於5月3日到案後，侯男供稱竊得的安全帽已隨手丟棄於市區空地，警方遍尋未獲，全案雖依竊盜罪嫌送辦，但也讓柯男生耿耿於懷、傷心不已。

王育彬得知，該頂貼有美金等特殊圖案的安全帽，是柯男2年前剛到台灣就讀大學時，班上的台灣同學集體合送的紀念品，雖然價值僅1500元，但因深具紀念性，讓柯男極為珍視。

儘管竊案已順利偵破，但為讓柯男在台灣無所抱憾，王育彬將此事一直掛在心中，只要勤務中看見空地，就會主動進入察看。

22日下午2時許，王員行經康樂街、正興街口時，發現一處平日深鎖大門的空地，正有人在內施工，經進入察看，赫然在沙地草叢中發現柯男失竊的安全帽，經帶回並聯繫柯男，對方欣喜若狂，20分鐘內即從永康騎車趕到海安所領回。

雙方透過英文交談後，當柯男得知安全帽是從草叢中尋回，除了大呼「奇跡」、「不可能的任務」外，也對台灣警察的積極熱忱服務深表感佩，直比大拇指稱讚，還與王員相互合影留念後才離去。