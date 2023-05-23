報導指出，若日中防長今年6月舉行會談，將是自去年6月以來雙方再次會晤。中國的海洋活動似乎將成為會談主題，濱田靖一將就在日本周邊日益活躍的中俄軍事合作、釣魚台（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）附近接連不斷的中國海警船駛入領海表達關切，並提到台灣海峽和平與穩定的重要性。

報導表示，日中防長也將確認妥善運用本月啟用的中日防務部門海空聯絡機制直通電話。

報導指出，鑑於七大工業國集團（G7）確認了參與對中國事務的重要性，日本政府有意促進高層對話。

日本首相岸田文雄22日就對中國關係向媒體表示，必須通過雙方努力，構築具有建設性的穩定關係，希望基於這一觀點考慮首腦會談，對與中國國家主席習近平舉行會談表現出意願。

報導又指，日中還將就在日本舉行日中經濟高層對話展開協調，希望在今年「日中和平友好條約」締結45週年舉行。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120523