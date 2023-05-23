豪雨狂炸蘆竹整排機車泡水 罪魁禍首抓到了

桃園市22日晚間出現大雷雨，蘆竹區因1小時雨量達40mm以上，成為淹水重災區，南山路一段7-11前更出現整排機車泡水的慘況。蘆竹區公所與養護工程處協力排除，養工處指出，垃圾堵住排水孔為淹水主因，昨天進行清理時更意外發現有溫泉蛋的塑膠包裝袋，呼籲民眾別隨手亂丟垃圾，恐會造成嚴重淹水。

桃園昨晚豪雨狂炸，蘆竹區成為重災區之一，其中南山路一段153至175號有約30公尺範圍發生積淹水，該路段上的7-11便利商店，外頭停整排的機車慘遭泡水，民眾直呼太誇張。市議員張桂綿說，南山路附近只要遇到強降雨有時就會積淹水，由於排水孔常被樹枝、垃圾等異物卡住，造成積淹水，為此先前早有與相關單位共同會勘，盼能定期清理垃圾，保持排水暢通。

「溫泉蛋的包裝紙擋住了洩水孔！」養工處表示，接獲通報半小時內到場進行排除，當下即時雨量過大且接近時雨量70mm，經現場人員檢查後發現，淹水原因為進水孔遭大量落葉及垃圾堵住，清理時更意外發現有吃剩的食物包裝袋卡住洩水孔，導致該區域的雨水無法順利被排除。

養工處說，為預防下次強降雨再度發生淹水慘況，將改善淹水範圍內側排進水口，將其更改為直落式，除了能增加進水斷面也能稍微避免垃圾堵住。此外，人行道上的化妝蓋板則會更改為細目格柵，以利增加收水功能。

至於蘆竹區南工路部分昨晚也有出現積淹水狀況，養工處回應，派員至現場巡視時已沒有明顯的淹水情形，因此研判只是短暫積水，並無任何影響。