資科管系實務課程操作。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

輔英科大配合政府「產學攜手合作計畫2.0」，偕同高中職校成立專班，培育智慧環控、電機及管理專才，同時在疫情過後與新南向國家合作，為國內企業引進國際人力，培養優秀幹部供企業在台或海外廠所用，樹立產學合作新標竿。

為協助解決產業人才需求缺口，幫助學子升學及就業，輔英科大招募本地與國際生，再與國內知名企業及高中職端合作，共同打造一條龍育才計畫。此次與燁聯鋼鐵公司、旗勝科技攜手開辦智慧環控、智慧製造國際生產學合作專班，分別招收印尼和越南生，提供客製化課程，培育智慧環控與智慧製造人才。

輔英科大校長林惠賢說，旗勝科技是軟式印刷電路板全球製造大廠，在越南有設廠，該校資訊科技與管理系開設「智慧環控國際生產學合作專班」，越南生不僅大二即可帶薪實習，畢業後還能選擇在台或回越南擔任工程師，發揮所長。

環境與生命學院林清和院長表示，環境工程與科學系與燁聯鋼鐵攜手合作，設立「智慧環控國際學生產學合作專班」，總部設在高雄岡山的燁聯鋼鐵屬義聯集團，為台灣最大不鏽鋼企業、亞洲第二大不鏽鋼廠，燁聯未來可能會在印尼及馬來西亞設廠，因此，此次以招收印尼生為主，畢業後可留在燁聯擔任助理工程師，或回印尼發展，選擇性寬廣。

環境工程與科學系今年與高英工商新成立「智慧環控暨管理專班」，並與中山工商續辦「廠務電機檢修暨管理專班」，雙方端出助學優惠措施，吸引10多家知名企業提供帶薪實習，共同深耕人才培育。

林清和院長說，與高英工商電機科合作的智慧環控暨管理專班，合作企業個個都是響噹噹，包括亞洲最大遊艇五金產品緯航企業、世界第四大遊艇製造商東哥企業、國內太陽能模組大廠元晶太陽能科技、金屬帷幕大廠高全存企業等；與中山工商續辦的廠務電機檢修暨管理專班，是和台郡科技、東哥企業、元晶太陽能科技、維立電機等大廠合作，中山工商提供安定助學方案，輔英也有獎助學金等補助方案，廠商以帶薪實習讓學子在無經濟負擔下，完成學業並順利就業。