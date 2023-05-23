結合「環保、科技、時尚」的「2023新竹自造者嘉年華」將於27日、28日連續兩天在世界高中登場。圖為去年活動現場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為鼓勵青年發揮創新創意，展現青年活力，結合「環保、科技、時尚」的「2023新竹自造者嘉年華」將於27日、28日連續兩天在世界高中登場，現場共有14場工作坊及創客競賽活動，另有24組創客攤位與互動藝術作品，即日起開放線上報名。

市長高虹安表示，自造者嘉年華是由一群熱愛動手實作的maker共同組成，今年以「永續發展未來，自造美好生活」為主軸，藉由創客的永續自造作品與民眾互動，讓民眾深入了解創意如何實現，引發大眾對全球永續發展議題的共鳴，也期待透過自造者嘉年華，讓更多青年朋友找到實作的熱情，培養解決問題和創新、創造的能力，為新竹市注入更多青年活力。

勞工處長黃錦源表示，此次活動是由勞動力發展署補助辦理，包含14場的工作坊與創客競賽，其中1項作品「環保永續藍芽音箱製作」，即是利用永續材質木作杯蓋與卡扣結構設計藍芽喇叭，搭配銅線燈讓作品隨著音樂閃爍，增加各種容器利用的可能性，並透過不同材質激盪出驚艷的共鳴效果。

此外，創客競賽中的「拓可思邏輯思維賽」，以4個障礙賽關卡凸顯聯合國永續發展指標，包含海洋生態、陸域生態保育、氣候行動、永續城鄉等主題，發展出一系列障礙排除與解謎行動，讓市民透過計時競賽的趣味中，同時意識到SDGs永續發展的重要性。

勞工處指出，工作坊的主題包括花藝自造、木作創意、數位創造和文化再造等4大類別，目標是以人為本設計友善環境的自造方法。

而創客競賽目標在於提升民眾對不同科技發展所帶來的便利性，進而開始思考如何解決問題並現場體驗，此次競賽共有3大主題，包括機器人擂台賽、障礙物挑戰賽、機關挑戰競賽等，鼓勵參展團隊多使用閒置資源再利用，並分享永續創作與解決問題之方法。

勞工處並提醒，即日起開放報名工作坊及創客競賽，有興趣的民眾參加，數量有限，額滿為止，勞工處也將持續推出青年創新職涯課程，藉由不同活動與課程的引導，培育跨域人才，提升職業能力，增加就業機會。更多活動資訊，可洽詢勞工處青年發展科。