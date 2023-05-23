34歲Angelababy（楊穎，Baby）先前被網友捕獲到澳門朝聖韓國女子夯團BLACKPINK的演唱會，在場還有陳喬恩、歐陽娜娜、賭王兒子何猷君等人，而Angelababy可見果然是BLACKPINK的死忠粉絲，先前也曾現身BLACKPINK在香港的演唱會。未料，今(23日)港媒報導，Angelababy的作品新劇突在此時傳出被撤檔重審，疑因遭部分網友批評「舔韓」形象不佳，但對此，Angelababy暫未回應，不知真偽。

Angelababy去年和黃曉明一同宣布結束7年婚姻，恢復單身後的兩人也開始有新緋聞，黃曉明傳出與身材火辣、撞臉Baby的女企業家葉珂交往，還有人發現葉珂最近曬的豪宅照片，格局跟位置正是黃曉明與Baby當年的新婚房，位於上海的「四季匯」，疑似間接證實和黃曉明進展到同居階段。

任嘉倫、Angelababy主演的《暮色心約》暫時被撤檔。（圖／翻攝自暮色心約微博）

而Angelababy於2021年就被香港娛樂記者「香港朱皮」爆出婚變，還亂說Baby和古天樂「蜜月歸來」，引來Baby公司提告，今年判決出爐，朱皮敗訴，他卻在微博發文表示自己沒錢，付不起1萬人民幣（約44209元台幣）罰金，想找成龍借卻碰壁，還對Angelababy求饒說：「今天知道情形，當然要誠心道歉認錯，好了，祝更加漂亮，實在抱歉！」

據《東網》報導，Angelababy人紅是非多，連看個演唱會還被部分網友批評「舔韓」，更指不尊重「限韓令」，同時間大陸許多電視劇也恰巧傳出拍好準備上映卻突然被撤，除了Angelababy與任嘉倫演出的《暮色心約》，還有何潤東、何泓姗的《歲歲青蓮》、肖戰與李沁主演的《夢中的那片海》等，許多劇組表示只是因為技術問題暫時沒有檔期播出，何時播出會另行通知，否認與演員被批「舔韓」有關。