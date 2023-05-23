台灣爭取參與WHA大會，今年再度失敗，國民黨立委陳以信今表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「一中原則」，台灣應採取2016年模式以「九二共識、一中各表」回應，複製當年成功模式以重回聯合國專門組織。

陳以信說，台灣WHA宣達團再次從瑞士日內瓦鎩羽而歸，這次雖有十餘邦交國提案台灣作為觀察員，但最後沒能列入大會議程讓許多台灣民眾失望。雖聯合國2758號決議文是主要障礙，但此決議文絕非不能突破。

陳以信指出，2016年5月台灣得以參加WHA大會就是成功突破的重要案例，他昨質詢外交部長吳釗燮特地提到這事，當年他們兩人正是新舊政府政權交接小組代表，不該忘記這段重要歷史。他說明，2016年5月台灣正臨政黨輪替，蔡英文新政府即將上台，馬英九政府努力許久在五月初終於爭取到WHA邀請函。

陳以信提及，當時該函前所未有，寫上聯合國2758號與世衛大會25.1號決議文，並提及當中的一中原則。如何回信讓馬政府與新政府都傷透腦筋，畢竟雙方的兩岸政策立場並不相同，後來為確保台灣繼續參加機會，馬政府決定與新政府都回信且兩信並陳。

馬政府以衛福部長蔣丙煌為代表，以「九二共識、一中各表」的標準答案回覆，新政府則以準部長林奏延為代表，以民進黨傳統台灣應參與WHA論述回覆。結果WHA秘書處回信給蔣丙煌同意出席，並未回信給林奏延，最後台灣最後一次得以順利與會，林奏延也在5月23日在WHA大會代表台灣發言。

陳以信強調，這過程是聯合國2758號決議文與九二共識的第一次過招，也是目前為止唯一一次過招，結果是九二共識勝出，台灣才能順利與會。證明當聯合國所屬的專門組織以2758號決議文封鎖台灣時，台灣用「九二共識、一中各表回應」是有用的，國際組織與大陸當局都可接受。

陳以信強調，當年特殊境遇為台灣未來繼續參與國際組織打開重要的路，他隔年把這段重要交手過程寫成專文，刊登在全球最重要外交期刊《外交事務 》（Foreign Affairs）。並批評蔡政府屢次在WHA受挫不得其門而入，蔡總統應該重讀當年歷史拾回九二共識，才是台灣重返聯合國的正確敲門磚。