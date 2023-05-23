P. LEAGUE+ 23日公佈2022-23賽季年度穿著及年度啦啦隊，新北國王隊林書緯場下時尚穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的青睞，獲得本季的年度穿著獎項；至於年度啦啦隊，球迷投票也來到歷史新高的11萬5177人次，台北富邦勇士的Fubon Angels脫穎而出，首次獲得年度啦啦隊。

PLG年度穿著獎項今年由Bounce、COOL、Esquire、GQ、JUKSY、KIKS（按媒體名稱順序排列）6家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3位入圍者，分別是台北富邦勇士張宗憲、張文平、林孟學，新北國王的林書緯、李愷諺、林力仁，桃園璞園領航猿的陳昱瑞、黃泓瀚、成力煥，新竹街口攻城獅的伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka）、朱雲豪、高國豪，福爾摩沙台新夢想家的簡浩、吳永盛、卡拉曼（Ilkan Karaman），以及高雄17直播鋼鐵人的呂政儒、林書豪、鐵米（Olufemi Anthony Olujobi）等18 位球員進行角逐。

年度穿著獎項球迷投票總計有3萬8802同樣創新高，新北國王林書緯最後在8張選票（包含2張球迷選票），以總分21分擊敗去年得主張宗憲，拿下PLG本季年度穿著的殊榮。

本季各隊在啦啦隊都下足了功夫，不管在人數或是加油方式都更上層樓，也讓本季年度啦啦隊競爭格外激烈，Fubon Angels推出全新亮眼超兇戰袍，加上整齊劃一的舞蹈以及和球迷良好的互動，另外在投票期間Fubon Angels還到棒球場找球迷強力拉票，展現強烈想贏的企圖心。最終，Fubon Angels獲得3萬5089票，擊敗眾家啦啦隊，成為本季球迷心目中最佳的年度啦啦隊。