台北國際電腦展將於5月30日至6月2日登場，全漢決定推出一系列電源產品展現其綠色電源技術，隨遊戲體驗細節需求的提升，全漢理解玩家對高效能及寂靜使用體驗的追求，此次全漢將展出1650瓦數白金牌電源供應器，符合INTEL ATX3.0與PCIe Gen 5，以及1200瓦數白金效率小尺寸電源，更與Intel攜手展出「ATX12VO」電源規範產品，示範全新供電規格；此外，發表旗艦機殼機種CUT593，獨家預安裝整線設計幫助玩家輕鬆打造乾淨整齊的內部空間。

全漢零售團隊也宣布進入散熱器市場，擁有數十年專業散熱技術隊伍加入，推出嶄新空冷散熱器旗艦產品MX09，以卓越散熱性能為主、易安裝及下沉式扣具提升相容性。

除電競等自有零售品牌相關電源產品，全漢的工業電源、冗餘電源、基板電源及外接式電源，已廣泛應用於邊緣運算應用領域，包含智慧城市、智慧工廠、智能辦公與智慧居家等各種場景。不僅適用於大型資料中心，也應用於小型終端運算設備。這些新型電源具備高功率密度、智慧化、高效率以及防雷擊等特點，能夠為各種邊緣運算應用提供穩定的電源。

受到終端市場需求疲弱影響，全漢第1季每股盈餘為0.45元，累計前4月合併營收為48.65億元，年減3.47%。