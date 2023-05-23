應用材料這座耗資數十億美元的設施將座落於應用材料公司的矽谷園區，包括超過18萬平方英呎(超過三個美式足球場)、最先進的無塵室，用以促進晶片製造商、大學和生態系統夥伴之間的合作創新。全新EPIC中心為加速引進全新製造創新的步伐，預期能協助業界將技術從概念到商業化的所需時程縮短數年，同時還能提高全新創新技術的商業成功率，以及整個半導體生態系統的研發投資回報。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示，儘管半導體對全球經濟較諸以往更顯至關重要，半導體產業面臨的技術挑戰也變得更加複雜。而這項投資則提供了一個重新塑造全球產業合作方式的黃金佳機，為支持能源效率、高速運算的快速精進上，提供所需要的基礎性半導體製程和製造技術。

應用材料認為，連接裝置大幅增加以及人工智慧的興起，提高了對晶片的需求，也為一兆美元的半導體市場帶來更多商機。但在滿足這些需求的同時，晶片製造商也面臨了必須維持創新步伐的重大挑戰。「埃米世代」(angstrom era)的晶片製造需要新的基礎製造技術，但新技術的複雜度比目前使用的要高出千百倍以上。這種複雜性的增加不但提高研發和製造的成本，也延長了開發及藉由大量製造以商業化半導體技術所需的時間。其他的挑戰還包括產業所需技術人才的嚴重短缺，以及降低電子產業碳排放強度的迫切需要。

應材打造新EPIC中心的目標，在成為領先邏輯和記憶體晶片製造商與設備生態系統之間首要的合作平台。晶片製造商首次可以在設備供應商的設施中擁有自己的專屬空間，擴展其內部的試產線(pilot line)，並讓他們提早數月甚至數年，在自己廠內擁有同等級設備前，就能使用次世代的技術和機台。

應用材料公司預計將在未來7年內完成EPIC中心的建造，以增量資本投資的方式投入總額40億美元。嶄新的創新中心預計2026年初建成，並在營運的前10年成為超過250億美元研發投資的核心。預期這座中心在建設期間將雇用多達1,500名建築工人，在矽谷創造多達2000個新的工程職務，並可能為其他產業帶來11,000個工作機會。