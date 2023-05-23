今年第2號中度颱風瑪娃有機會在明天增強為強颱，目前距離台灣遙遠，後期路徑不定性仍高，氣象粉專指出，太平洋高壓勢力將決定颱風路徑，目前預報「轉向東北」機率最高，有一半機率會貼近台灣，甚至不排除直接侵台。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，瑪娃颱風後期路徑不確定性高，關鍵就在太平洋高壓勢力消長，由於下周北方槽線東移，高壓勢力勢必減弱東退，「整體來說，北轉是大趨勢，就看太平洋高氣壓能硬挺多久，決定瑪娃北轉時間點。」

粉專指出，根據主流預報，瑪娃大致有3種路徑可能性，對台灣天氣影響程度截然不同，首先「轉向東北」機率偏高，颱風外圍沉降氣流吃到飽，中、南部會很熱，僅北部及東部受外圍環流些許降雨。

另外，瑪娃也可能「貼近台灣」，機率大約一半，越靠近台灣，帶來雨水越多，「如果直接侵襲（大約5月30日前後），乾旱壓力大大解除，但災害可能無法避免。」至於最後一種可能路徑為「穿越呂宋北部」，機率則較低。