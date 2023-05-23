億泰上述股東提案，已獲公司列入議案中。億泰今（23）日股價明顯拉升，至11點時約10.3元上漲3.52％。億泰到第一季底止，每股淨值為8.82元。
億泰股東提案：依法解散、剩餘資金發還股東
上市電器股億泰（1616）股東提案指出，該公司經營不善，已14年未發任何股利，導致市值遠低於公司房產市值，億泰應依公司法解散，將台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路等資產依公允市價出售，扣除費用後，將剩餘金錢發還股東。
上市電器股億泰（1616）股東提案指出，該公司經營不善，已14年未發任何股利，導致市值遠低於公司房產市值，億泰應依公司法解散，將台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路等資產依公允市價出售，扣除費用後，將剩餘金錢發還股東。
億泰上述股東提案，已獲公司列入議案中。億泰今（23）日股價明顯拉升，至11點時約10.3元上漲3.52％。億泰到第一季底止，每股淨值為8.82元。
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