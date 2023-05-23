香港信報報導，標普認為，雖然大陸富裕的一二線城市的狀態接近正常水平，但在三四線城市敞口很大的開發商將受到衝擊。估計一二線城市今年的房地產銷售將達成約3％的溫和增長，但三四線城市的銷售則可能萎縮約10％。

該機構表示，缺乏新供應將是限制今年大陸一線城市成交量增長的最大因素。報告並指出，若今年大陸三四線城市的住宅銷售下降20％至30％，敏感性分析顯示，40％至60％的受評開發商可能會面臨評級壓力。