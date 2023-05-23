龍崎區農會本周六將舉辦綠竹筍評鑑，今天舉行記者會宣傳。（曹婷婷攝）

龍崎區農會總幹事林韋如宣傳牛角筍，本周六也將把綠竹筍評鑑拉到消費者面前，期讓更多人認識龍崎綠竹筍。（曹婷婷攝）

目前正值綠竹筍產季，以「牛角筍」在市場奠定好口碑的龍崎區農會，每年舉辦綠竹筍評鑑，今年也首度把評鑑比賽拉到消費者面前，將於本周六在台南市農會林森路假日農市登場，教導消費者挑選綠竹筍眉角就是「矮、彎、白、尖、肥」，農民趣稱，綠竹筍要好吃，挑「矮肥」才最正點！

龍崎區農會與台南市政府農業局將於27日上午9時在台南市農會林森路假日農市辦理綠竹筍評鑑，屆時將邀請台南區農業改良場專家當評審委員，依據綠竹筍外觀、色澤、柔嫩度及糖度的4項目作為評分標準，依據參加評鑑的竹筍選出優勝者，也讓參與評鑑的班員能互相觀摩、交流，並同時推廣優質健康安全綠竹筍。

龍崎區農會指出，龍崎出產綠竹筍彎如牛角，因此有「牛角筍」稱號，筍肉鮮嫩清甜如梨，挑選優質綠竹筍要領為「矮、彎、白、尖、肥」，筍形要矮、筍型要短、筍身要彎、筍色要白、筍尾要尖、筍頭要肥。

農會指出，因綠竹筍主要是食用筍肉比較嫩的部分，最佳大小是以12到15公分高、筍頭寬約8到10公分、重量約300到400公克為佳，歷年綠竹筍評鑑選美想拿到第1名，都符合這些標準，也讓農民趣稱，「人家選美都選纖瘦、體型窈窕的，綠竹筍要矮肥才最正！」

27日及28日兩天的綠竹筍評鑑暨農產品拓展客源加值計畫活動，活動期間將邀請20攤國產優良3章1Q農特產品展售，農會也將於活動期間分別提供沙拉筍及竹筍雞湯等竹筍料理提供試吃，數量有限，發完為止；同時現場也會解說綠竹筍分級要領及各種綠竹筍相關小知識，另還有竹炭產品展售及蔭筍DIY，讓消費者認識龍崎在地禽畜產，落實地產地銷。