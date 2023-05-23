Jennie性感現身首映會後派對，換上露肚裝。（美聯社）

韓國天團「BLACKPINK」剛結束上周末在澳門的2場演唱會，成員Jennie便馬不停蹄地趕往法國出席坎城影展，為參演HBO美劇《偶像漩渦》（The Idol）造勢，該劇在台灣時間23日凌晨舉行首映，身為香奈兒全球品牌大使的她穿上2020春夏高級訂製服蓬裙，化身甜美公主，與強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、威肯（The Weeknd）、特洛伊希文（Troye Sivan）等人踏上紅毯，吸引大批粉絲到場追星。

《偶像漩渦》描述莉莉蘿絲飾演的歌手因壓力過大崩潰而中斷巡演後，她下定決心要成為美國的性感流行歌手指標，與威肯飾演的夜店老闆兼邪教領袖建立起非比尋常的關係，劇中有不少裸體等露畫面，據現場觀眾透露，還有莉莉蘿絲被「顏射」的橋段，尺度令人咋舌，該劇放映後獲得全場觀眾起立鼓掌約5分鐘。Jennie在劇中飾演莉莉蘿絲的好友，許久未見的2人昨也在場上熱情擁抱，更有粉絲捕捉到莉莉蘿絲對Jennie說「我愛妳」，好感情從戲裡延伸到戲外。

而Jennie與「防彈少年團」（BTS）成員V緋聞傳了1年，數度被拍到約會的照片，上周2人在巴黎街頭漫步牽手照再度流出，恰巧V昨又被發現現身法國尼斯機場，讓外界不免猜測是否為了支持女友第1部演出的影視作品，特地赴法愛相隨，不過所屬經紀公司已對外回應是受時尚品牌Celine之邀將現身坎城影展，並非為了參加電影活動，依舊讓網友相當好奇2人私下是否會趁著工作空檔偷偷約會。