新北市長侯友宜獲國民黨正式徵召為2024總統參選人，20日晚間則透過網路直播節目暢談治國理念。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳4點分析，並強調在主要對手賴清德網路力沒有特別厲害時，侯友宜確實可強化網路空戰打法，更有機會能藉此勝選。

侯友宜20日受邀到新北市三重參加美麗島電子報董事長吳子嘉的「董事長開講」粉絲見面會活動，暢談治國理念，台北市議員徐巧芯及前台南市議員謝龍介等人也受邀出席。對此，鈕則勳昨(22)日在臉書粉專「鈕則勳的行銷扭一下」撰文指出，侯友宜參加吳子嘉的節目和謝龍介、徐巧芯一起直接面對民眾，是一個網路空戰頗為適合的操作平台與方式，並列出4點分析。

鈕則勳首先表示，藉由和民眾直接面對面對談，能夠突顯侯友宜善於搏感情與親和力強的特質。此外，藉由網路流量高的董事長開講，與吳子嘉、謝龍介與徐巧芯等網路流量大戶同台，較能夠形成強強聯手、相互拉抬的格局。

由於網路空戰與年輕選票一向是國民黨的弱點，鈕則勳說侯友宜藉由網路直播節目，一方面想強化空戰來彌補傳統國民黨的弱點，同時希望藉直播與年輕選民接觸，訴求他們的支持。最後，鈕則勳強調，在主要對手賴清德的網路空戰能力不強時，侯友宜只要能強化網路空戰力，不僅對決賴時有更大勝算，在網路操作上，也有機會拉近與柯文哲的距離。

綜合上述，鈕則勳認為空戰對侯友宜而言可謂是重中之重，特別是在侯友宜善於與基層民眾搏感情、能強化組織陸戰的當下，若能同步強化空戰力，才能有勝選機會。