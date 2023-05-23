美國新聞網站POLITICO引述兩名匿名消息報導，中國新任駐美大使謝鋒最早將於美國時間周二抵達華盛頓上任。據星島網，原中國外交部副部長謝鋒今天上午從上海乘搭東方航空航班，預料航程15個小時，將於當地時間周二（23日）下午抵達紐約甘迺迪國際機場。

謝鋒是「美國通」，接替秦剛擔任駐美大使。秦剛去年底返國擔任外交部長，並於今年3月擔任國務委員兼外交部長。據悉，秦剛當年也是由上海啟程赴美國擔任大使。

中美關係持續緊張。謝鋒今年1月在一次演說表示，和平共處是中美必須堅守的底線。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，註定是徒勞的。

59歲的謝鋒，江蘇人，畢業於外交學院，上世紀八十年代中進入中國外交部，長期參加對美工作，2000年至2003年擔任駐美大使館參贊、發言人。2018年，他擔任駐美公使，2010年出任外交部北美大洋洲司司長，2014年獲任命為駐印尼大使。

2017年，他擔任外交部駐香港特派員公署特派員，經歷了修例風暴。2021年年初返中國擔任副外長，主管涉美事務。他當時在辭行信說，過去三年，面對外部勢力瘋狂干預，駐港特派員公署「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益」。