台中5億身價賴姓高三生墜樓事件延燒，賴家委託律師許哲維19日指出，賴男繼承的30筆房產遍及台中市山、海、屯區，且主要集中在北屯區，才可能因此引人覬覦，更有知名人士透露，賴男生前所獲贈上千坪土地「粗估市值高達12億多」。對此，律師賴大為指出，若夏男遭判有罪，這些土地將面對2種情況，甚至有可能會收歸國有。

財經專家黃世聰在節目《關鍵時刻》指出，賴姓高三生他們家族之所以這麼有錢，就是因為他們有土地，並從農地變成重劃區，且由於是地主的關係，因此長期需要地政士幫忙處理相關地產事務。

黃世聰提到，過去不少人認為台中最有錢的區域是在西屯7期重劃區，但因為7期開發的很早，現在已經沒有地方可以開發了，而北屯過去有水湳機場，且以前有大片農地，所以現在台中房地產最熱的地方就在北屯，也就是這次發生事情這一帶。

而對於北屯房價暴漲、豪宅紛紛拔地而起，黃世聰解釋，主要是因為該區比鄰洲際棒球場、COSTCO美式購物量販店、水湳智慧城、中央公園，未來的台中巨蛋離的也不遠，要什麼公共建設都有，因此各界都相當看好北屯區的未來發展。黃還指出，台中北屯被稱為14期，目前交易量爆打7期，且該地已經出現單坪100萬的案子，未來還有可能漲得更高。

但因賴男沒有子女，所以配偶夏男跟賴母為法定繼承人，本來應該是一人一半，但因賴母先前為大陸籍，而許哲維說法為她目前連大陸國籍也喪失，因此若是未來確認她還擁有陸籍身分，屆時可依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條」，最高上限繼承200萬，剩下的都是夏男的。

但若夏男被定罪，將無法繼承賴男遺產，那該筆遺產該何去何從引發議論，對此，律師賴大為分析兩種狀況，若是賴翁當初有認領賴男，該遺產將由賴男的兄弟姊妹（賴翁子女）所平分；但賴翁生前若無辦妥認養手續，遺產將會全數收歸國有。

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