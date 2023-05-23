為保障社會工作師之人身安全，立法院院會今天三讀通過「社會工作師法部分條文修正草案」，對於社會工作師以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其業務之執行者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

三讀條文新增不得擔任社會工作師的事由，包括「犯性侵害犯罪防治法第二條第一款之罪、性騷擾防治法第二十五條第一項之罪、兒童及少年性剝削防制條例所定之罪、刑法第三百十九條之一至第三百十九條之四之罪，經有罪判決確定。」已充任者，撤銷或廢止其社會工作師證書。

三讀條文增訂社會工作師應移付懲戒規定，包括業務上重大或重複發生過失行為、違反「社會工作師受主管機關或司法警察機關詢問時，不得為虛偽之陳述或報告。」、「社會工作師及社會工作師執業處所之人員，對於因業務而知悉或持有他人之秘密，不得無故洩漏。」

移付懲戒事由還包含，執行業務違反倫理守則，「社會工作師執行業務時，應撰製社會工作紀錄，其紀錄應由執業之機關（構）、團體、事務所保存」。以及前三款以外業務上不正當行為。

懲戒方式則有警告、一定時數之繼續教育或進修、限制執業範圍或停業1個月以上1年以下、廢止執業執照、廢止社會工作師證書。

另外，三讀條文增訂，社會工作師依法執行業務時，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙其業務之執行。

社會工作師執行「行為、社會關係、婚姻、家庭、社會適應等問題之社會暨心理評估與處置」、「各相關社會福利法規所定之保護性服務。」、「對個人、家庭、團體、社區之預防性及支持性服務。」業務時，有受到妨礙，或身體、精神遭受不法侵害之虞者，得請求警察機關提供必要之協助；已發生者，警察機關應排除或制止之；涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

三讀條文明定，社會工作師所屬機關（構）、團體、事務所應保障其執行業務之安全，並提供必要之安全防護措施，未提供前項安全防護措施或提供不足時，社會工作師得請求提供，機關不得拒絕。

三讀條文也增訂罰則，對於社會工作師以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其業務之執行者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致社會工作師於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。