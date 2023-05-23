數位重量級的聯準會官員周一發表談話，其中不乏暗示該美國央行在收緊貨幣政策方面還有更多工作要做。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國利率可能必須「破6」才能使通膨率回到聯準會設下的2%目標。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，聯準會今年可能仍需要將基準利率再提高半個百分點。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）在5月會議通過升息25基點，至介於5%～5.25%，創下2007年8月以來的16年新高。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫周一重啟的債限協商已經結束，但仍然沒有就如何提高31.4兆美元債限達成協議。隨著最快可能在6月1日就會倒債的大限進入倒數計時，拜登和麥卡錫將繼續協商。

美國短期公債殖利率跳漲，反映出市場的不安情緒。一個月期債息大漲逾10個基點，報5.7921%。

周二亞洲盤中，美元指數持穩於103.27，仍接近上周觸及約兩個月新高。

美元站上138.80日圓，創下6個月新高，反映出鷹派聯準會與極鴿派日本央行之間的鮮明對比。在隔夜市場，美元兌日圓漲0.46%，報138.55日圓，距6個月高點138.75僅一步之遙。

CMC Markets市場分析師Tina Teng表示，市場正在押注聯準會升息時間將拉長，美國通膨仍然遠高於央行目標，且就近期來看，美國經濟仍具韌性，「我不認為聯準會很快會開始降息」。

根據芝商所FedWatch工具，貨幣市場押注聯準會6月再次升息25個基點的可能性約為26%，較一周前的20%進一步升高。市場對於聯準會在今年晚些時候降息的預期亦減弱，認為到12月利率將來維持在4.7%左右。

此外，在離岸市場，美元兌人民幣報7.0547元，仍接近其最近創下的5個月低點。中國人行周一宣布維持基準放款利率不變。