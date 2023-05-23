潘禹彤從2015年就接受台灣世界展望會資助，社工長期陪伴。（台灣世界展望會提供／王志偉花蓮傳真）

潘禹彤放學後協助整理家務。（台灣世界展望會提供／王志偉花蓮傳真）

潘禹彤獲得國小足球世界盃冠軍和金球獎。（台灣世界展望會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮富里鄉東里國小女足勇奪「國小世界盃足球賽」全國冠軍，隊長潘禹彤更獲德最有價值金球獎，她熱愛足球，也愛彈烏克麗麗，從小接受台灣世界展望會的資助童，今年獲總統教育獎，她的目標是成為足球國手，要努力朝夢想前進！

111學年度國民小學足球世界盃全國總決賽本月中在高雄舉行，全國共667支隊伍參加。花蓮偏鄉東里國小全校學生不到120人，足球隊僅8人，卻能全隊一心，連連過關斬將；球隊隊長潘禹彤表現亮眼，助攻致勝拿到金球獎MVP。近日更獲總統教育獎，將北上接受蔡英文總統表揚。

潘禹彤家境不寬裕，媽媽為了養育6個孩子，在外地工作賺錢，放假才能回家探望，養成孩子獨立懂事個性；平時由外曾祖母照顧，從小就是大姊、二姊和禹彤帶著弟弟妹妹打理家務，平常放學看誰先到家，誰就先煮飯菜，也要洗衣晾衣，並指導弟妹功課。

從小一開始加入球隊，每天都要練球、練體能和肌耐力，「有時候在大太陽底下練球很熱，也會覺得很辛苦。」不過潘禹彤說，以往球隊常拿到亞軍，這次是畢業前最後一次比賽，「想拿下冠軍，讓學弟妹知道學長姐的努力，讓大家知道偏鄉小孩也可以做到。」

「拚就對了!」潘禹彤說，未來想當一名足球國手，足球是她最喜歡的興趣，也是生命中不可或缺的，在學習過程中，體會到要努力付出，才會有美好收穫，她會繼續努力朝目標邁進。

潘禹彤從小接受台灣世界展望會幫助，展望會自2015年起透過助學金、衛生教育、親子活動及社工老師的長期關心陪伴，幫助潘禹彤的就學需求。

台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮表示，「我們從禹彤身上看到家人之間凝聚的情感，看到學校老師、教練的訓練和陪伴，以及展望會社工老師長期的關心。」展望會有許多孩子和禹彤一樣，有運動天賦也很努力，只是沒有機會被看見。目前花蓮還有約150名兒童等待資料，歡迎各界都能成為愛心資助人，陪伴孩子成長、發光。