昨日522為「國際生物多樣性日」，今(23)日為「世界烏龜日」，一連2天的生態日子讓全球關注生物棲地破壞的問題。動團指出，海中缺乏管理的刺網已經成為生態殺手，呼籲漁業署應優先輔導多層刺網及在岩礁區作業的漁船退場，並制定刺網網目規範等。

上周網路上一組令人心痛的影像引發各界關注，澎湖潛水教練於赤馬村人工魚礁區拍攝的影像顯示，數平方公尺大的漁網覆蓋在珊瑚礁上，網上纏繞著數條魚及一隻保育類海龜，均已死亡多時，屍體在海中載浮載沉的影像讓人震撼，今日正好是「世界烏龜日」，也帶動民眾關注龜鱉類的保育意識，以及關注棲地破壞的問題。

根據農委會漁業署統計，全台灣約有2萬1000多艘漁船，其中刺網漁船約9000多艘，占全台漁船總數42％。西部沿海刺網以5-8 公分的小網目捕獲高價的白鯧、午仔、烏魚(鯔)等，而東部則多用30-36公分的大目刺網來捕捉鯊魚、旗魚等大型魚類

台灣動物社會研究會表示，「刺網」是使用各種纖細的網線製成的網，在魚群活動的水層當中如同一幅隱形網牆，魚類等海洋生物會在觸網時，因鰭或鰓蓋纏困在漁網上而被捕撈。

雖然單層且網目較大的刺網，一般會捕抓較大的魚種，小魚則可從網目中穿游而過，但當網目過小或使用「多層」刺網時，便會形成「大小通吃」的傷害，而刺網也容易因海洋地形及氣候海流而流失，若管理不當，各類型網具都容易成為海洋生物的殺手，傷害海洋生物多樣性。

研究會指出，雖然漁業署於2021年7月全面實施「刺網漁具標示實名制」，並搭配流失通報與廢棄漁網回收等機制，但根據海委會統計，2020年海底廢棄物共清除41噸，其中廢棄漁網就占了9成；澎湖縣政府於2022年統計清除掉的海岸廢棄物中，廢棄漁網即占4成，代表至今台灣海域的廢棄網具問題仍十分嚴重。

研究會表示，刺網漁船作業多在沿近海3海浬內，而沿岸三海浬通常是海洋生物生活、繁衍、哺育、成長之重要環境，若在礁岩區中，則作業過程非常容易發生漁網纏繞礁岩、珊瑚礁的情形。漁業署應讓所有漁法退出三海浬，並優先輔導多層刺網及在岩礁區作業的漁船退場。