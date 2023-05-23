海洋委員會主委管碧玲（左五）等人23日出席第4屆國家海洋日活動發布會。 （林瑞益攝）

今年是選舉年，對於修《海洋汙染防治法》與《海洋保育法》，海洋委員會主委管碧玲23日出席在高雄舉行的第4屆國家海洋日活動發布會說，如果沒有共識，她擔心會變成政治性的修法過程，修法進度會有阻礙。她將與各黨團溝通，努力一步一步往前走。

管碧玲表示，海汙法與海保法的修法過程需要很多社會溝通，目前已經跟離岸風電產業溝通過，解除其恐懼與疑慮，也與學界溝通過，得到學界很多的體諒與支持。雖然無法修出一部百分之百、充滿理想性的海保法，但可以修出一部務實、進步與可行的海保法。

管碧玲指出，已經有學界的專家、學者們都表示願意支持修法，接下來會與環保團體溝通，以及與立法院各黨團溝通。目前是選舉年，如果沒有共識，恐怕會變成政治性的修法過程，擔心修法進度會有阻礙。

談到國家海洋日，管碧玲說，每年冬末春秋大翅鯨會游經台灣海域附近，其躍出海面的印象深植人心，因此選擇大翅鯨作為主視覺，也呼籲《海洋汙染防治法》能修法通過。