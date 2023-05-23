耳機可說是現代人日常的標準配備，舉凡聽音樂、看影片、講電話都會用到，但你可曾注意過清潔呢？過去就有日本研究發現，耳機細菌數是馬桶座20倍以上。耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，戴上耳機時會讓耳朵成密封狀態，把濕氣悶在裡頭，長時間下就變成細菌最愛的培養皿，甚至引發外耳炎。因此，他建議可準備酒精、牙籤、棉花棒、濕紙巾，於每周進行一次大掃除。

醫師柯仁弘在臉書粉專「鬍子醫生診間生活」發文指出，現在無線耳機越做越小，有時候用完順手塞進口袋裡，上面沾著皮屑與耳屎，甚至口袋裡的棉絮，長期下來便成為細菌的溫床，骯髒程度更勝每天使用的馬桶好幾倍。

柯仁弘指出，一般來說，耳道細胞和耳屎隨著咀嚼，會自行往耳外推出移動；然而，戴耳機時間長、頻率高，可能會阻礙耳垢排出，甚至刺激分泌令耳屎越變越多。柯說，若耳機未正確清潔或被細菌污染，就可能引發外耳炎，因此耳機應常常清理，避免形成陳年汙垢。

柯仁弘建議，最好每周幫耳機清理1次，尤其耳屎容易沾在耳機的網狀聲孔上。他並分享清潔步驟，只需要備好酒精、牙籤、棉花棒、濕紙巾即可。首先，先用牙籤輕輕刮除在耳機跟充電殼凹槽處的皮屑；接著再使用濕紙巾擦拭；最後，網狀處可以用棉花棒沾酒精，將污垢抹去。

柯仁弘強調，不要等到耳機卡一堆耳屎才清潔，很可能在清潔過程中被推進耳機內部，越積越多。除此，外出記得自備耳機，不要使用別人戴過的耳機；公共使用的耳機也最好用耳罩式耳機為主，比較衛生、安全。