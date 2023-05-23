桃園一輛水泥預拌車疑因視線死角未發現右側騎士，22日發生擦撞事故。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園青埔棒球場前，昨日發生一起驚險車禍，64歲林姓女騎士與43歲黃姓男子駕駛的水泥預拌車同時右轉，因內輪差死角發生擦撞，林婦差點就被捲入車底，全身有多處擦挫傷，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

恐怖內輪差 桃園水泥車右轉險輾女騎士

警方指出，22日上午9時5分獲報，中壢青埔領航南路與高鐵南路口發生車禍，派員到場了解，為黃男駕駛水泥預拌車右轉時，與林女騎乘的普通重型機車發生擦撞車禍。後方車輛行車畫面可見，當時水泥預拌車與機車行駛時愈靠愈近，2車右轉時，疑因視線死角未發現林婦，林婦被撞倒夾在分隔島和車輛中間，差一點就被捲進車底，畫面相當驚險。

經測試雙方酒測值為0，林女受有多處擦、挫傷，詳細肇事責尚待釐清。警方提醒，由於大型車轉彎時會產生內輪差及視線死角，呼籲汽機車、自行車及行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車輛， 避免進入大型車視野死角區域而發生意外，確保行車安全。