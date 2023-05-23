天氣轉熱不少人已需要開冷氣睡覺，一名女網友表示，發現冷氣遙控器有Fuzzy鈕，可啟動智慧溫控模式，她好奇和舒眠的功能有什麼不同？知識型YouTuber「啾啾鞋」解釋，Fuzzy模式會根據空間溫度和濕度，來決定冷氣溫度高低，環境會維持在最舒適的狀態；至於舒眠功能只是單純在人熟睡後將冷氣溫度調高，並非完全基於舒適度做調整。

原PO於PTT女版指出，冷氣遙控器上有2顆按鈕，分別是舒眠和Fuzzy，舒眠模式是在人睡著後，溫度會漸漸上升，以達到省電效果；Fuzzy模式她查到是智慧溫控，好奇兩種模式的差異，「吹冷氣要選哪個最好？」

「啾啾鞋」曾拍片解釋，開冷氣不是為了讓環境的溫度變低，而是讓身處在的空間變得舒適，Fuzzy模式會依照環境溫度、濕度，決定冷氣機組運作。他舉自身例子說，房間的冷氣較老舊，使用一般模式吹久會冷，調高溫度又覺得熱，若用Fuzzy模式可讓室內空間維持在舒適的溫度。

影片曝光後，也有網友說明舒眠的原理，當人入睡後冷氣不需要吹太低溫，舒眠功能會自動把設定溫度往上調整，但多數人醒來之後，會再把溫度調低，但若是使用Fuzzy模式就不太需要手動調整溫度，因此改開Fuzzy模式會比舒眠來得舒服。

其他人也紛紛留言分享開Fuzzy模式的感想，「這幾天開了Fuzzy模式，真的不太需要自己一直調溫度，不會太冷或太熱」、「吹了25年的冷氣，今天終於懂了」、「看來以後都要調成Fuzzy模式」、「開Fuzzy模式後睡得更好了」、「開Fuzzy模式，整晚都舒適」。