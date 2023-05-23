在彰化轉角與史努比相遇！史努比（Snoopy）要來彰化市了，史努比的代理商傑迪斯在7月及8月暑期期間，推出在彰化野餐小旅行的活動，彰化市各知名景點都將設置史努比意象，讓遊客提著精緻的史努比野餐籃，將食物帶著玩及尋找史努比合照，展開城市野餐的體驗。
「Snoopy野餐趣．彰化Fun肆玩」小旅行活動將在暑假期間7／1-8／31一連舉辦二個月，彰化市各景點推出史努比意象，邀請大家來彰化市尋找史努比，而史努比可能出沒的地點包括在很適合野餐的「香山步道．東方公園」，以及在國定古蹟扇形車庫旁的「戶羽機關車園區」等地。
彰化市區內也有史努比的藏身地，包括彰化車站前、彰化市公所前、鐵道廣場、石牌坑親水步道、彰化福泰商務飯店、日月山景休閒農場、品香牛奶鍋等多處景點，也都會有各種Snoopy造型看板及集章點，粉絲可以拿著集章手冊按圖索驥，收集不同的印章以及與史努比拍照。
「Snoopy野餐趣．彰化Fun肆玩」小旅行活動6／1起開放預購，想參加的民眾可上樂活報名網了解相關訊息，報名活動還可參加抽獎，針16歲至22歲的年輕人，可使用動滋券。
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