一名朱姓健身教練5月20日在超商買不到義式黑胡椒舒肥雞胸肉而不滿，失控大鬧，深蹲跳起來發出怒吼聲，甚至咆哮、攻擊2名員警，事件曝光有不少網友都封朱男為「超商浩克」，對此，網紅陳沂就質疑他有情緒控管的問題、不解他為何裸上身，「是不是肌肉練太大都容易這樣！」接著砲火對準男星李沛旭「整天情旭化嗆網友的不紅藝人李沛旭也是這樣欸。」對此，曾經參加過健美比賽的健身房業者豪哥受訪怒嗆，言論根本是為流量胡說八道。

朱男為了雞胸肉暴走，警方雖然把朱男逮捕，但也發生王姓員警棒打朱男12下，引起熱議，王員事後也被依傷害罪嫌函送法辦，陳沂發文談「超商浩克」，認為警察不是故意瘋狂爆擊「是出於害怕（或惱羞？被打爆太丟臉）」，陳沂以自己打電動為例，遇到可怕角色也會猛按攻擊，「更何況是現實世界中遇到，太害怕失去理智，亂按一通也是有的。」

陳沂認為，警察就算受過專業訓練，但也是人，不能要求他們在緊急的情況下，還能惦記警察執法教條，「但執法過當是事實，就要付出代價。警察也被懲處了。」至於浩克供稱是因求婚被拒才失控，陳沂就質疑他本身就有情緒控管問題。

接著陳沂把矛頭指向男星李沛旭開嗆：「話說是不是肌肉練太大都容易這樣？那個整天情旭化嗆網友的不紅藝人李沛旭也是這樣欸。（李沛旭是情「旭」化沒錯，就像貴族釋迦94 cooo）」，最後，陳沂還幽默問：「義式黑胡椒舒肥口味雞胸肉到底多好吃啦？害我今天想買也買不到了」。

對此，曾經參加過健美比賽的健身房業者豪哥受訪怒嗆：「這種網路霸凌的行為，是用文字在殺人，傷害健身這個行業，欺負練健美的所有人」，認為她把健美汙名化，怒斥這番言論根本是為流量胡說八道。