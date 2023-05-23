防檢局高雄分局日前執行自南非輸入蘋果檢疫時，分別於2批貨物各檢出1隻鱗翅目幼蟲，昨經鑑定為重大害蟲「蘋果蠹蛾」幼蟲，已依規定通知南非政府暫停該國蘋果輸台作業，南非經改善且無檢疫風險後才可恢復輸台。

防檢局指出，高雄分局執行2批輸入蘋果檢疫時，所檢出鱗翅目幼蟲，經形態特徵並應用聚合酶連鎖反應(Polymerase chain reaction，PCR)分子生物技術確認為蘋果蠹蛾，該2批蘋果分別為1176箱，2萬1638.4公斤，以及1120箱，2萬440公斤，已全數判定檢疫不合格。

防檢局表示，蘋果蠹蛾屬全球重要果樹害蟲之一，若入侵我國將嚴重衝擊我國高山水蜜桃、蘋果、平地高接梨等產業，因此訂有「蘋果蠹蛾發生國家或地區蘋果輸入檢疫條件」，南非蘋果於輸入檢疫發現活蘋果蠹蛾時，該批貨物應予退運或銷毀外，南非蘋果將暫停輸台，直到南非查明原因並採取改善措施，經通知我國確認無檢疫風險後，南非蘋果輸台作業始得恢復。

防檢局指出，過去曾於2017年在南非輸台蘋果截獲蘋果蠹蛾，本次為第2次發現，除依檢疫條件規定暫停該國蘋果輸入我國，並請南非立即進行發生原因調查並依調查結果實施改善措施，同時防檢局所屬各分局對南非蘋果採全面加倍抽樣並嚴格檢疫。