桃園22日晚間出現大雷雨，平鎮文化街水淹地下室達100公分、蘆竹南山路一段成汪洋，全市逾20處淹水，綠營議員怒批市長張善政「神隱」，市民湧進臉書找市長，直指事前淹水警示、淹水當下避開路段、沙包領取點等都能透過市長臉書、市府Line、水務局水Meet桃等平台告知，但至今都付之闕如，整個市府螺絲鬆了，市長也沒有把市民安全放在心上。

張善政微慍澄清，自己昨晚在家裡面看議會質詢資料，並透過手機和消防局、水務局機動聯絡，了解各地下雨情況，市府也成立三級應變中心掌握易淹水地點，凌晨12點至1點陸續消退，市府都有監控淹水地點消退情況，像是蘆竹南山路一段就是排水管道堵塞，疏通後就立刻消退，強調什麼問題都能打去1999市民專線詢問，不用其他電話號碼。新聞處長羅楚東則坦言訊息即時發布有精進空間，下次會做更好。

民進黨議員李光達率先發難，問張善政昨晚睡得好嗎，強調自己心繫水情整晚難眠，早上6點搜尋桃園事、市長臉書、水務局、工務局等平台，對水情隻字未提，一一點名桃園區淹水熱點如後站興邦路、樹仁三街、龍壽街等地情況，痛斥市長、局長沒實際掌握，市長沒有把市民安全放在心上。

「市長不見了！市長在哪裡？」民進黨議員陳雅倫也說，昨晚各地社團臉書都在抱怨積淹水，水務局盤點也發現超過20處淹水，等於全市一半行政區都有災情，水深甚至高達30公分，嚴重損害市民人生安全，蘆竹南山路一段整排機車泡水，市民紛紛湧入市長臉書吶喊詢問市長在哪裡，她更以張善政上午受訪稱「嚴重我就會出現」諷刺反問：「這樣還不嚴重嗎？」

「是要粉飾太平嗎？」陳雅倫說，桃園市政府Line和官網、水務局水Meet桃、市長臉書等，都可以傳遞消息，但卻都不放，至今沒有半點淹水消息，市民只能湧入市長臉書，在最新一篇談智慧城市的文章下焦急留言，直指應該提前預告桃園可能大淹水資訊，請用路人避開淹水路段，並告知災情撥打專線、沙包領取地點，市民就不需要一直去臉書留言「找市長」。

陳雅倫也舉其他縣市作法，台北市長蔣萬安提前淹水警界演習、新竹市長高虹安對市民朋友做出強降雨預警並告知沙包哪裡領等資訊，只有新北市長侯友宜、桃園市長張善政「神隱」，連發文都沒有，強調接下來梅雨季節來臨，呼籲張善政不要當神隱市長，電影《神隱少女》裡的水鄉澤國很漂亮，但桃園的水鄉澤國卻是很可怕。