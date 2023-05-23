38歲大陸女星朱珠外型亮麗有氣質，有「大陸第一美」封號，最近她上實境秀《乘風2023》（又名《浪姐4》）人氣翻漲，有網友挖出她過去上節目和陳楚河合作，對方一見到她就把腿放在她膝蓋上，朱珠當場面有難色，又不好意思爆發，引來網友回應看得出朱珠的好脾氣，「（陳楚河）背景太牛了」。

朱珠出生在富貴顯赫的家庭，祖父是開國少將朱虛之，爸爸則是大陸IT富商、新大陸集團創始人朱漢濱，讓含著金湯匙出身、天生就是名媛的朱珠從小就被迫學鋼琴、英文等，氣質出眾，曾就讀北京工商大學，2005年參加MTV舉辦的VJ大賽獲得北京賽區冠軍，就此出道。

朱珠被封大陸第一美。（圖／翻攝自朱珠微博）

朱珠2021年與王昀佳結婚，男方也身價不凡，畢業於英國曼徹斯特大學，是男性西裝品牌在北京的代理商，雙方勢均力敵，兩人育有一女。2016年朱珠上和奧運有關的戶外節目《非凡搭檔》，同節目還有鄭元暢、林依晨、陳楚河等，節目中朱珠曾和陳楚河有不少互動火花，女方寫信給陳楚河說：「第一次選搭檔時我就看出，你不喜歡我這個搭檔」、「我要謝謝你，是你激發了我的鬥志」，兩人還在錄影時被拱親親。

另有網友挖出，陳楚河曾直接把腳放在朱珠膝蓋上，朱珠當場露出哭笑不得的表情，沒在鏡頭前發脾氣，有網友說：「把他（陳楚河）腳剁了」，其他人回：「不敢，背景太牛了」，意指陳楚河的爸爸是已故前竹聯幫首任幫主陳啟禮，曾涉不少爭議事件，而陳楚河過去受訪談父親，表示從小只聽爸爸的話，要求家裡的男生不可以穿耳洞，對他管教甚嚴，而他出道後也不避諱談父親，看得出以爸爸為榮。