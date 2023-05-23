為了追求農場永續發展，退輔會主委馮世寬主委特別指派姜振中自本月21至27日率農業技術人員至日本東北展開交流。（福善山農場提供／潘虹恩台中傳真）

為了追求農場永續發展，退輔會主委馮世寬主委特別指派姜振中自本月21至27日率農業技術人員至日本東北展開交流。（福善山農場提供／潘虹恩台中傳真）

台灣是日本出口蘋果的第一大市場，其中日本青森蘋果是國人特別喜愛的蘋果種類之一，而福壽山、清境及武陵農場所栽種的蘋果、水蜜桃等溫帶果樹同樣深受國人喜愛，日前退輔會副主委姜振中率員赴日本東北交流，期引進新品種並學習日本六級化農業的發展。

國軍退除役官兵輔導委員會所屬的福壽山、清境及武陵農場以發展農業結合觀光享譽國內外，農場所栽種的蘋果、水蜜桃等溫帶果樹也深受國人喜愛，為了追求農場永續發展，退輔會主委馮世寬主委特別指派姜振中自本月21至27日率農業技術人員至日本東北展開交流。

姜振中指出，根據日本官方統計顯示，台灣是日本出口蘋果的第一大市場，遠遠高於第2、3名的香港和中國大陸。2023年在各大量販店更創下高達1億1千多萬元的業績，相當於1年賣掉200多萬顆的青森蘋果；青森蘋果總產量為3萬6005公噸，其中2萬6591公噸銷至台灣，占該縣所有蘋果整年銷量的73％。

姜振中說，退輔會所屬農場溫帶果樹已經多年未辦理品種更新，許多品種是農場前輩早年由日本引進，以蘋果為例，青森縣的蘋果約占全日本產量一半，而台灣國人對其特別喜愛。因此赴青森、岩手、福島等現地觀摩並洽商品種引進；另也代表主委邀請日本青森縣知事三村申吾擇空回訪退輔會及農場，促進台日農業及觀光交流。

姜振中進一步表示，感謝我國駐日大使謝長廷及簡秘蔡淳瑩協助，青森三村知事與團隊熱情接待，雙方順利對於因應氣候變遷及淨零排放議題交換意見；更於22日下午拜訪青森縣政府時，三村知事表示，雖今年6月訪台行程已敲定，若時間安排許可或調整，必定拜訪退輔會主委進行交流。