桃園警分局轄區選定23處行人事故高發路口，由轄區派出所、交通中隊編排警力進行交通違規取締。（賴佑維攝）

桃園市警察局5月22日至6月5日規畫「行人高發事故路口精緻執法」，對「行人地獄」重點執法，桃園市全區選定高發事故路口共100處，至22日下午16時共取締511件交通違規，呼籲駕駛遵守交通規則。

警方表示，為了降低交通事故死傷人數，辦理「行人高發事故路口精緻執法」，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等4項交通違規大執法。

其中路口不停讓行人取締213件、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開取締10件、人行道違規停車與違規臨時停車取締276件、道路障礙取締12件，合計取締511件交通違規。

警方說，統計去年交通事故資料，選定容易肇事的路口共100處，桃園區23處、中壢區21處、楊梅區9處、大園區3處、觀音區1處、大溪區4處、平鎮區8處、龜山區10處、八德區10處、龍潭區5處及蘆竹區6處，共100處。

此外桃園警方23日也在車站、市場舉辦「路口不停讓行人」宣導，希望民眾有「行人停看聽、車輛慢看停」觀念。讓駕駛人養成禮讓行人習慣，展現對行人安全重視。

警方也說，根據統計，行人死亡車禍有部分比例來自行人闖紅燈，5月15日至21日取締208件，呼籲民眾切勿闖紅燈，以免造成交通事故。