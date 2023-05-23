國民黨3名台北市立委參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱今上午一同舉行記者會，揭露民進黨台南市立委賴惠員中正大學政治研究所碩士論文涉抄襲，中正大學表示，收到檢舉案後將啟動調查程序。

中正大學主任秘書楊宇勛表示，賴惠員2009年畢業，確實是中正政治學系碩士畢業生，接到檢舉後將啟動調查程序，並行文相關權責單位，待事證完備，再召開學術倫理委員會做實質性審查，絕對會把相關事證調查清楚。