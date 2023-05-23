宜蘭縣議會今（23日）總質詢時，無黨籍副議長陳漢鍾針對人事案說，聽聞縣府不是不內升，而是現有員工沒有一個人是人才和專業，怒批副縣長林茂盛身兼秘書長，「實權一把抓，不知道你在幹甚麼」，希望秘書長能留給宜蘭人做。林茂盛說目前徵詢中，一切尊重縣長決定；縣長林姿妙表示，適材適用，會盡快辦理。

林姿妙連任縣長後，新任的建設處長潘亮宇、地政處長李先智、環保局長許嘉琦，原先都在新北市政府服務，加上林姿妙第一任期擔任秘書長的林茂盛，現陞任副縣長，及教育處長的王泓翔，現擔任台北市政府體育局長，累計向新北借將5人。

陳漢鍾表示，林姿妙連任後幾波人事升遷案，看出功勞者只有一個人，就是擔任過秘書長的副縣長林茂盛，雖縣府回應秉持用人唯才，但他聽聞另一種正確說法，縣府不是不內升，而是現有員工沒有一個人是個人才和具有專業，質問林茂盛，過去4年身為秘書長「實權一把抓」，也不知道在幹什麼，無法培養出一個人才嗎？

宜蘭縣副縣長林茂盛說，秘書長一職目前徵詢中，一切尊重縣長決定。（吳佩蓉攝）

林茂盛回應，擔任秘書長4年期間，負責如何整個做縣府團隊溝通協調，讓縣長的政策得以落實實現，整體來講也是為了縣民服務；對於秘書長一職目前還在相關徵詢跟尋覓過程當中，都會尊重縣長的決定。林姿妙表示，適材適用，會在短時間內盡快辦理。

陳漢鍾指出，社會處長林蒼蔡上任後也遭到許多人質疑，不是社政專業領域出生，如何帶領社會處同仁，但近幾年每一次縣長施政滿意度調查，社會福利項目都名列前茅，現在已沒有人質疑他！請新的局處長為了宜蘭人，好好打拚做事，也呼籲縣長莫忘初衷，繼續領導縣府拚出宜蘭好生活。