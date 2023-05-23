新北市自2005年成立圓夢基金，補助設籍新北的全國高中職、市立國中小及私立高中職的卓越清寒學生，迄今已捐助2億6085萬，補助3929人，每年受資助學生約220名，教育局今舉辦《種下希望創造奇蹟》圓夢感恩會，新北市副市長劉和然出席頒贈感謝獎座，向長期捐助者致上最高謝意，學生也感恩回饋，啟動社會善的循環。

劉和然今頒發獎座感謝支持學生向學的社會賢達，包含微星科技股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、日電貿股份有限公司、戴建耘教授、厚生股份有限公司、財團法人功文文教基金會、台灣金山財神廟慈善會等個人與團體。

其中台灣師範大學退休教授戴建耘，於年少求學過程得到諸多社會善心人士協助，肯定圓夢基金的精神，及嚴謹的審核流程，能幫助到真正有需要的學子。近10年來捐贈總額累計逾千萬，行善低調的他，特請兒子戴長熙前來領獎座。戴長熙表示，爸爸一生奉獻教育，為社會樹立典範，更是自己的模範，將承襲這份愛心及奉獻的精神。

得獎生家長洪翊城表示，在新北市「在地就學」和「圓夢獎金」政策的支持下，兩個孩子都是圓夢獎金得主，大兒子洪牧白獲得8年基金補助，自林口高中畢業後就讀台大電機系，小兒子洪昊白就讀林口高中2年級，迄今已獲10年補助。兄弟兩人傳承圓夢助學精神，5年前成立小型讀書中心，無償邀請需要課業諮詢的脆弱家庭學弟妹一起讀書，每年幫助10餘人進入理想的高中或大學。

三位代表致詞的學生，其中台灣大學財金系的陳佩妏說，自己畢業於明德高中，圓夢基金的補助讓自己迎向希望，今天特地來感謝市府及企業單位，也分享心靈妙招，在逆境中依舊要懷抱理想，把握學習機會，為生涯目標做最佳準備。大豐國小林子墨說，自己會會好好學習，孝順媽媽，做一個有貢獻的人，回饋社會。明志國中周曉玥，除了感恩，會繼續努力，不辜負大家的期望。