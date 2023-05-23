王宥忻受大韓國將軍後裔之邀，將帶領羊駝麥可前進藝術時尚圈。（固力狗提供）

王宥忻體驗穿韓服扮演《大長今》。（固力狗提供）

「財富女神」王宥忻日前赴韓國考察， 為接下來的台灣動物權益促進會成立做準備。王宥忻說：「成立的目的在於愛護伴侶動物、保護野生動物與維護生態平衡，在出發前邀請各界重要領袖包括中華人權協會高思博理事長、台北市文化基金會李斌董事長、世新大學 陳清河校長、國立台北教育大學前校長莊淇銘、新北綠盟陳士章理事長一起為動物發聲爭去更多權益」。

王宥忻分享此行除了關心韓國地區愛護動物的政策之外，也參訪藝術展跟鑽石展，「這次邀約我的朋友是李氏王朝大將軍王朝的後裔，他們的住所有30公頃，相當30個足球場大，兩邊進行文化交流，主人熱情邀請我去他們家辦活動找萌獸麥可一起前往。在活動當中也有一些藝術家邀請我們聯名代言，接下來要帶著麥可要進入藝術時尚圈。」

她在韓國體驗了穿韓服演《大長今》，王宥忻笑說：「有一個同行朋友靠近我，我就用鄙視的臉看他，演起員外跟丫鬟的故事。」出發前她還花半小時熟記「開花舞」舞步，作好國民外交，「這次去很多地方跳開花舞，旁邊的人看到我跳舞都很開心，學了一句『也比達』就是我很漂亮的意思」。自拍了許多美照和影片，獲許多網友按讚分享。