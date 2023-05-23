泰國選舉結束，取得最多票數的前進黨（Move Forward）和另外7個政黨，周一（22日）簽署合作備忘錄，推進組閣議程，各方也確認一旦成立聯合政府，將會共同推動23項議程，不過當中預計將不包括修正《冒犯君主罪》的刑法第112條。

綜合泰國媒體報導，參與簽署這份備忘錄的政黨，分別是主導的泰國前進黨，以及為泰黨（Pheu Thai） 、民族黨（Prachachart）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）、公平黨（Fair Party）和新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）。

這8個政黨在500個下議院席次中合計贏得了313席，已符合組閣資格。22日簽署的備忘錄中包含了23項議程和5大治國方針，其中包括恢復民主、推動司法公正、改革教育制度、秉持透明化國家製度和解決腐敗問題等，其餘的則包括將強制徵兵制度調整為自願徵兵制度，以及確立和通過婚姻平權法，保障所有性別人的婚姻權利。

另外，值得注意的是，泰國去年6月成為亞洲第一個大麻合法化的國家，但因缺法令配套，亂象叢生，當地民間和醫界掀起要求重新管制大麻的聲浪。對此，8黨也同意將大麻重新列入麻醉品清單，並藉助法律控制和保障大麻的合理利用。泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，只要民眾遵守規定，並不會有太大問題。

參與簽署備忘錄的泰建泰黨黨魁素達拉貴夫人（Sudarat Keyuraphan）說，引起各方關注的《冒犯君主罪》的刑法第112條議題，並沒有在這些備忘錄中。泰國的《冒犯君主罪》，任何人誹謗、侮辱或威脅王室成員，最高可判處15年有期徒刑。

至於被問到這份備忘錄是否有約束力，她也表示，備忘錄中的內容是各政黨認為會一起做的事情，而備忘錄之外的各黨政策，各黨均有權提議。

泰自由黨黨魁瑟利批素（Seripisut Temiyavet）則說，對這份經修改後的備忘錄其實並不滿意，因為需要考慮的因素實在太多，但這次不會是最後一次談判，細節方面可以之後再談。不過他強調，該黨會簽字，是因為希望能看到一個全新的政府。