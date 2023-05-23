美國去年10月對中國祭出晶片出口禁令，美廠輝達則為中國推出特定版晶片，A100和H100 GPU的「閹割版」A800和H800，以躲避美國禁令。外媒指出，這些晶片的價格比原始廠商建議零售價高出40%，而且目前交貨週期也拉長。

外媒《Wccftech》報導，輝達提供給中國的晶片價格，比原本的建議售價高出40%，中國目前對這些 AI GPU的需求龐大，使輝達2018年推出的V100價格仍居高不下，約落在6.9萬元人民幣，輝達A800售價則約25.2萬元人民幣。

報導提到，除了輝達晶片售價上漲外，交貨週期也受影響，輝達希望先滿足非中國技術合作夥伴的需求，輝達GPU在中國的交貨時間已從原本的3個月拉長，據悉部分新訂單可能12月才能交貨，等待時間超過半年。

至於閹割掉部分傳輸速率的替代版本，能否滿足中國晶片需求？一名中國晶片設計公司高層則認為，雖然現階段影響有限，但科技行業算力需求成長很快，未來恐將面臨挑戰。