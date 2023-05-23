大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，南二都因台商回流及科技業南移，台南及高雄的高價住宅增加，連帶車位價格高漲甚至直追北部行情，尤其台南市過去車位價格低，這幾年大樓推案增加，更突顯車位漲幅，而車位面積通常與車道的公設比例分配有關，這也是內政部此次虛坪改革的重點。

綜觀六都坡道平面車位價格及坪數，除了價格南北差距大之外，車位坪數看似越往南、坪數越小，台北市平均一個坡道平面車位10.9坪，新北市9.9坪，桃園市9.6坪，台中市9.4坪，台中以北都在9坪以上，台南市8.3坪，高雄市最小，平均一個車位7.2坪。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰指出，坡道平面車位面積多少，通常由兩個部分影響，第一是地下層深度，地下層越深，所需要的車道面積越多，在停車位本身面積差異不大的前提下，地下層越多，每個車位分配的車道面積越多，如台北市可能基地規模大小及需求高，地下室較深，因此車位面積大。

第二是與公設比有關，地下室空間除了有汽車車位，也會有機車車位、機電相關設備、垃圾處理及儲藏空間等設施，所以部分比例會撥做公設，由於每棟大樓地下層規劃不同，法規也未明訂車道、車位及公設之間的分配，有些建案為了壓低公設比，將較多的面積配置在車位上。