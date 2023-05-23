富致今天舉行股東會，富致科技為PPTC廠，主攻過電流產品，並以車用及工業控制等產品為主要應用，公司亦跨入電路保護模組領域，目前已開始出貨。

全球經濟產業持續籠罩在全球地緣政經衝突及通膨升息緊縮影響，富致第1季稅後盈餘為1361萬元，每股盈餘為0.36元，累計前4月合併營收為1.38億元，年減26.9%。

陳繼聖表示，大環境看起來確實不好，希望下半年好一點，全年營收將力拚維持去年水準。

富致首座自有之廠辦大樓已於今年1月動土開工，預計2025年第4季完工，完工後將做為富致營運，生產及研發總部使用，屆時產能將較目前倍增；富致也將持續紮根過電流保護PPTC技術，並開發過電壓保護產品，以提供市場全方位的電路保護解決方案。

富致2022年合併營收為4.84億元，稅後盈餘為1.58億元，每股盈餘為4.25元，今天股東會通過每股配息3.6元，包括2.7元的盈餘配息及資本公積配息0.9元。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳繼聖、百容電子代表人廖本林、廖宜冠、閎大投資代表人陳玄佳；獨立董事分別為陳志成、劉如山及陳宇鵬。