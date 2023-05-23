巴西首次發現野生鳥類感染高致病性禽流感病毒後，當地宣布進入動物衛生緊急狀態。

巴西是全球最大的雞肉出口國，去年的雞肉銷售額達97億美元。據路透社報導，根據巴西農牧業部長法瓦羅（Carlos Favaro）簽署的文件，緊急狀態為期180天。

巴西至今已出現5起野生鳥類感染H5N1禽流感病毒的病例。按照世界衛生組織的指導方針，野生鳥類感染H5N1禽流感亞型病毒不會觸發貿易禁令。不過，家禽養殖場一旦出現病例，往往會導致養殖廠內的所有家禽死亡，家禽進口國也可能實施貿易限制。