葉穎是一名台灣獨立音樂歌手，曾獲金音獎肯定。（華映提供）

由新生代導演陳子揚編導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、獨立音樂歌手葉穎及實力派的高英軒領銜主演的奇幻愛情電影《溟溟》，23日發布電影正式預告，可見莫子儀因前世悲傷愛情故事的夢境以及對天文研究的挫折，讓他的生活陷入混亂，事業與家庭都走向困境。

電影中莫子儀發現夢境的故事與現實有驚人的重疊巧合，因此深信他夢到的是自己的前世，也在自己天文學課堂遇上了疑似前世就有交集的女子葉穎，藉著教學之便，將她帶到天文台「談星」，在談話中發現葉穎也經常做夢，更讓他彷彿有種命中註定的感覺、今生必需面對一場如夢似幻的誘惑挑戰。

片中莫子儀身為天文學家，為讓角色更立體具說服力，他跟陳子揚拜訪了多位研究天文的教授跟學者，也將自己身為科學家卻對前世今生執著的困惑與學者討論，當科學跟信仰這兩者之間產生衝突的話，他們會怎麼面對，莫子儀說：「我後來得到的答案是，這兩者不一定是不可以同時存在的，雖然是一個研究科學的人，同時會有自己的信仰，信仰的事情可能沒有辦法全然用科學去解釋，但兩者並不衝突。」

電影中重要的天文台場景取景於中央大學的天文台，劇組特別感謝中央大學協助拍攝，莫子儀也透露自己是第一次看到天文台整個天頂打開，透過望遠鏡看星星，其中的24吋望遠鏡耗資800萬台幣建造，相當於背了棟房子來看星星。