國發會原先預估5、6月能夠景氣落底，22日公布的4月外銷訂單卻連續8個月負成長，國發會主委龔明鑫23日改口表示，「最晚第四季會看到復甦與反彈」，在此之前，政府要盡各種可能的努力，強化內需及公共投資穩住今年經濟表現。

台灣經濟研究院23日舉辦「2023年亞洲政經景氣展望研討會」，龔明鑫「回娘家」並為年度會議開幕致詞。龔明鑫也提及，22日的出口數據有看到一些曙光，東協及日本地區出口轉正，但這有可能僅是單一個月的狀況。

台灣經濟研究院長張建一指出，此波外銷訂單連續8個月負成長，有兩大因素 一是過去3年台灣獨步全球表現極佳，經濟數據平均都是最高的，今年自然會面對高基期的壓力，導致連連負成長；另一是台灣出口強項為ICT產品，「這些是人家的需求」，通膨、物價居高不下，台灣出口的高價ICT產品的需求必然面對疲弱。

「上半年看來，都不會好了」，張建一說，出口要恢復正成長，要等到下半年了，快則第三季、較差的話要到第四季，期間的觀察重點在製造業出口存貨的去化，是否已到一個段落。

龔明鑫表示，在等待復甦的這段期間內，「政府要做好可以做的事」，內需方面零售及餐飲今年來成長都很高，可以提供更好服務，吸引觀光客來台；政府投資也是另一項可以努力的部份，今年公共建設投入高達6,800多億，超過去年兩成以上，若執行率及達成率維持95％以上，對國內經濟動能會有很大幫助。