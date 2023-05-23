台電4月1日起調漲電價，氣溫飆升，台電供電日益吃緊，電力設備概念股夯。被法人點名受益股的華城因台電汰舊換新設備、強韌電網計畫而受益，變壓器外銷、太陽能光電廠及儲能系統等綠能事業也有斬獲，近期股價漲勢連連。

華城遭證交所列警示股，公布自結4月合併營收10.85億元、年增122％，稅前盈餘2.05億元、年增486％，淨利歸屬母公司1.67億元、年成長496％，EPS達0.64元，加計第一季EPS回升至0.79元，華城前四月EPS攀升至1.43元，創同期新高。華城表示，華城4月營收成長主因認列民營及外銷案交貨所致。

華城表示，台電汰舊換新設計及強韌電網計畫、變壓器外銷，及太陽能光電廠及離岸風電升壓變電站等綠能產業，是華城三大營運成長動能。華城目前在手訂單超過80億元，年增幅4～5成，能見度看到未來2、3年。中壢廠關鍵製程正加班趕工，逐步朝向三班生產。