近期全台包括六福村、壽山動物園等景點，接連接獲恐嚇電子郵件，揚言要在特定時間地點引爆炸彈。警方不敢大意，仔細搜索後確認都是惡作劇，並未發現任何爆裂物。警方統計，從去年9月迄今，共發生190多起「詐彈」恐嚇案，鎖定嫌犯就是假冒日本律師「唐澤貴洋」的25歲張姓離境陸生。台灣高檢署為鑑於2024年大選選前，一再出現「詐彈客」事件，23日邀集刑事局及相關地檢署開會針對因應措施及相關法律進行研議。

據了解，張嫌是浙江人，2016年來台就讀中部某大學資工系期間，曾因追求同鄉學妹被拒，盜用他人信箱，寄多封電郵恐嚇學妹，並聲稱要在東海大學裝炸彈，台北地檢署2021年6月偵結，依恐嚇等罪起訴，張嫌隨即在7月出境離台，並開始在高鐵、台鐵、台中捷運等網站留言恐嚇放置炸彈；寄發恐嚇電郵到總統府、行政院、監察院等政府機關。

警方發現，張嫌前年恐嚇20多件，但從去年起越來越頻繁，迄今已190多件，且從中央擴散到地方，幾乎只要留有電子信箱的公私立機構他都會寄發恐嚇信。雖然研判都是「詐彈」，但警方深怕「狼來了」喊久了、不知哪天是真的情況下，還是疲於奔命仔細清查。

據了解，大陸公安曾找過張嫌問話，張否認寄信，但他提的「案例」卻不曾曝光，且他會在社群張貼嘲諷詐彈新聞，讓警方研判他是想獲得媒體關注才不斷犯案，坦承要陸方將張嫌逮捕、遣返給我方的機會趨近於零。

目前刑事局電信偵查大隊已結合各縣市警察局組成專案小組，呼籲民眾不要驚慌。但警方也不排除有模仿犯，警告利用網路進行惡作劇恐嚇行為，已違反刑法恐嚇公眾罪，最高可處2年徒刑。