Kia全新品牌識別與「Kia Store」展間設計概念，近日雙雙拿下iF設計大獎的肯定，全台第六座採用全新品牌識別的展示中心「Kia彰化安亞汽車」已於日前開幕營運，展現深耕國內市場的決心。Kia總代理台灣森那美起亞預計年底前完成全台8座展示中心升級，帶給國內消費者「移動 ‧ 啟發人心」的全新品牌體驗。

Kia一直以來便以獨特設計風格在全球車壇嶄露頭角的，近日在全球iF設計大獎中再次掄元。在甫公布的2023年iF設計大獎的「企業識別」與「展廳識別」兩大項目中，Kia透過充滿熱情創意與想像力的設計思維，拿下雙料冠軍。Kia以「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」品牌精神，及其「Opposites United對立的和諧」設計理念，作為Kia全球品牌形象和展示中心的核心理念。

在Kia全新的品牌形象識別中，運用了對稱、節奏和上升的概念，代表Kia承諾永不懈怠追求進步，進而滿足客戶需求的精神。而以視覺對立但卻毫無違合感的「Opposites United對立的和諧」設計理念，更是讓「Kia Store」概念發揮到極致，無論是展示區與客休區的分野、金屬與木質交錯、幾何與圓滑線條的搭配、科技與高雅氛圍，都在「Kia Store」中找到最適合的位置，讓客戶可以放鬆身心並欣賞汽車，營造出舒適且和緩的氛圍，就如同在畫廊中欣賞藝術品一樣輕鬆舒適。

在贏得全球iF設計大獎肯定的同時，Kia總代理台灣森那美起亞更與全台各個在地經銷商，攜手提升客戶體驗與服務量能。Kia總代理台灣森那美起亞今日正式宣布，與深耕經營彰化、南投迄今12年之久的「安亞汽車」攜手合作，打造全新品牌識別的Kia展示中心。

Kia彰化安亞汽車展示中心，同時也是全台第六個升級為全新品牌識別的服務據點。在導入「Opposite United對立的和諧」概念的全新「Kia Store」展間空間中，以來自大自然的設計靈感結合對比鮮明的幾何構圖和溫暖木質色系，創造前所未有的賞車體驗，並將空間分為展示區與客戶區。作為客戶接觸車款的空間，展示區以未來感與寧靜感為主要呈現，確保展示的車輛能得到顧客全神貫注的注意；而客戶區，則是採用大自然元素、溫潤的光線，並以木質色調，打造出簡約自然且讓人放鬆的溫馨空間，顛覆過往人們對於傳統展示中心冷冽有距離的刻板印象。「Kia Store」的空間概念，將為所有車主貴賓創造全新的賞車體驗，而不僅侷限於過去汽車展示中心的空間機能。

在導入全新品牌識別與精神、創新世代的產品，與持續佈建的密集服務網絡下，Kia總代理台灣森那美起亞汽車在國內車壇，陸續贏得眾多前瞻車主的支持與好評，旗下多部車款不僅在全球獲得Red Dot、iF設計大獎肯定，近日在國內專業汽車媒體舉辦的「2023年度車訊風雲獎」中，不僅The Kia EV6獲得「年度最佳電動車」及「年度風雲車」的最高殊榮、The Sportage、The Sorento與The Carnival，亦同樣奪得所屬級距的冠軍頭銜。

Kia總代理台灣森那美起亞與深耕經營彰化、南投12年之久的「安亞汽車」攜手合作，Kia彰化安亞汽車開幕營運。（台灣森那美起亞提供）

展示區以未來感與寧靜感為主要呈現，確保展示的車輛能得到顧客全神貫注的注意。（台灣森那美起亞提供）

安亞汽車經營團隊秉持高度服務的熱忱及深厚的銷售實力，提供車主專業的技術服務團隊、親切的接待人員，讓車主感受到五星級的賞車與擁車體驗。（台灣森那美起亞提供）

客戶區則是採用大自然元素、溫潤的光線，並以木質色調，打造出簡約自然且讓人放鬆的溫馨空間。（台灣森那美起亞提供）