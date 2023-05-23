從負200億到總市值1200億，如何辦到的？宏碁董事長暨執行長陳俊聖近日受邀至清華大學科管院分享企業逆轉勝的3步經營哲學，第1步百日計畫、穩定公司；第2步強化品牌價值、打造新事業；第3步則是IPO走向資本市場，實踐集團永續經營。

清華大學科管院長林哲群近日邀請宏碁董事長暨執行長陳俊聖，與在職專班學生分享逆轉勝的經營哲學。陳俊聖表示，宏碁從10年前虧損200億，到今日擁有10家上市櫃及興櫃公司創造出1200億以上的市值，到底如何翻轉的？他分享3步翻轉企業。

陳俊聖建議，領導者在新任開始時必須提出百日計畫，在他上任宏碁前，就擬定百日計畫，分別是保障工作權，密集溝通降低焦慮，緊抓財務數字，每個禮拜看財務報表，密集發布內部正面消息，每年兩次全球展品發表會，這些計畫10年來堅持不懈。

除此之外，宏碁集團亦逐步建立多元事業引擎，除了眾所皆知的電腦品牌外，旗下子公司從行動支付、智慧充電樁、智慧醫療及生活家電等不同領域皆有涉略。

他說，以宏碁智醫為例，專注在智慧醫療，讓更多人享有醫療科技帶來的價值，透過國衛院的資料，了解糖尿病患者失明的比率比正常人高25倍，因此宏碁智醫做人工智慧醫學影像判讀，糖友只要經過判讀，就可以知道糖尿病是否已經造成眼睛病變，目前這套判讀系統在海外5個國家，及國內超過170個醫院診所皆有引進。

陳俊聖也透露，隨著多元事業引擎的奏效，截至去年底，宏碁已有10家子公司在台灣資本市場公開發行，其中更有子公司已成為市值百億以上的企業，集團將朝「超級孵化器」邁進，今年更展開「猛虎」計畫，由老虎軍團旗下的小金虎搶進資本市場。

最後，他以台積電創辦人張忠謀手寫給他的格言「樂觀是競爭優勢」和學生互相期勉。